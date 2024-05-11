Борнштейн (Мельницкая) Татьяна Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1910 ст.
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1910 ст.
Марк Борнштейн. Мама | Воспоминания Татьяны Аркадьевны Борнштейн (в девичестве Мельницкой, 1910-2006 гг.), записанные её сыном по устным рассказам в сентябре 2020 года. Опубликовано в журнале «Крещати... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
04.04.1910 ст.
Церковь Св. Благоверного Князя Александра Невского (Суворово-Кончанская) при Николаевской академии Генерального штаба, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Таинство совершил протоиерей Георгий Шавельский с псаломщиком Александром Львовым. | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1198: Метрическая... Показать все
Смерть
2006