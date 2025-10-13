Фиркс Отто (Георг Фердинанд Кард Юлиус Отто) 14.06.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Фиркс Отто (Георг Фердинанд Кард Юлиус Отто)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.06.1836, Лестене, Lestenes pagasts, Tukuma novads

умер Неизвестно, Тукумс, Tukuma novads

Супруги
Фиркс (Ржевская) Наталья Михайловна03.04.1841 г.р.
Дети
Фон Фиркс Виктор Пауль Отто11.12.1872 г.р.
Фон Ган (Фон Фиркс) Мария Катарина Джули03.04.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Лестене, Lestenes pagasts, Tukuma novads

Бракосочетание
14.02.1872

Жена: Фиркс (Ржевская) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.1872

Сын: Фон Фиркс Виктор Пауль Отто

Мать ребёнка: Фиркс (Ржевская) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
03.04.1874

Дочь: Фон Ган (Фон Фиркс) Мария Катарина Джули

Мать ребёнка: Фиркс (Ржевская) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Тукумс, Tukuma novads

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