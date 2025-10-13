Фиркс Отто (Георг Фердинанд Кард Юлиус Отто)
мужской, родился 14.06.1836, Лестене, Lestenes pagasts, Tukuma novads
умер Неизвестно, Тукумс, Tukuma novads
Супруги
Фиркс (Ржевская) Наталья Михайловна03.04.1841 г.р.
Дети
Фон Фиркс Виктор Пауль Отто11.12.1872 г.р.
Фон Ган (Фон Фиркс) Мария Катарина Джули03.04.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Лестене, Lestenes pagasts, Tukuma novads
Бракосочетание
14.02.1872
Рождение ребёнка
11.12.1872
Сын: Фон Фиркс Виктор Пауль Отто
Мать ребёнка: Фиркс (Ржевская) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1874
Дочь: Фон Ган (Фон Фиркс) Мария Катарина Джули
Мать ребёнка: Фиркс (Ржевская) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно
Тукумс, Tukuma novads