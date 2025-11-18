Фон Кнорринг Константин (Константин Эгольф Густав) 10.06.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Кнорринг Константин (Константин Эгольф Густав)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.06.1856, Камбья, Kambja vald, Tartu maakond

умер 17.05.1930, Лозанна

Супруги
Фон Кнорринг (Шувалова) Мария Павловна04.08.1865 г.р.
Дети
Фон Кнорринг Константин Константинович12.02.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Камбья, Kambja vald, Tartu maakond

Бракосочетание
20.04.1886

Жена: Фон Кнорринг (Шувалова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Фон Кнорринг Константин Константинович

Мать ребёнка: Фон Кнорринг (Шувалова) Мария Павловна

Смерть
17.05.1930

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