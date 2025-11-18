Фон Кнорринг Константин (Константин Эгольф Густав)
мужской, родился 10.06.1856, Камбья, Kambja vald, Tartu maakond
умер 17.05.1930, Лозанна
Супруги
Фон Кнорринг (Шувалова) Мария Павловна04.08.1865 г.р.
Дети
Фон Кнорринг Константин Константинович12.02.1887 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Камбья, Kambja vald, Tartu maakond
Бракосочетание
20.04.1886
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Фон Кнорринг Константин Константинович
Мать ребёнка: Фон Кнорринг (Шувалова) Мария Павловна
Смерть
17.05.1930