Безчастнова Марина Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти10.10.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безчастнов (Ветхов) Яков Иванов
Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ветхова) Василиса Иванова
Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Безчастнов (Ветхов) Матвей Иванов
Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Ветхова) Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов
Смерть
10.10.1828
Причина смерти: неизвестно