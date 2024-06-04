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Безчастнова Марина Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

10.10.1828

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безчастнов (Ветхов) Яков Иванов

Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ветхова) Василиса Иванова

Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Безчастнов (Ветхов) Матвей Иванов

Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Ветхова) Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Безчастнов (Ветхов) Иван Антонов

Смерть
10.10.1828
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: неизвестно

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