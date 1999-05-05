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Курчавов Николай Петрович

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

06.10.1911

Дата смерти

05.05.1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Курчавов Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.02.1950

Дочь: Утс (Курчавова-Шкраблюк) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.05.1999

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