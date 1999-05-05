Курчавов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения06.10.1911
Дата смерти05.05.1999
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Курчавов Борис Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1950
Дочь: Утс (Курчавова-Шкраблюк) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.05.1999