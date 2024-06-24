Доренских (Хромцова) Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1838 ст.
Сын: Доренских Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Доренских Сергей Матфеевич
Рождение ребёнка
29.08.1840 ст.
Дочь: (Даренских) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Доренских Сергей Матфеевич
Смерть
Неизвестно