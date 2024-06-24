Доренских (Хромцова) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренских (Хромцова) Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренских Сергей Матфеевич

Рождение ребёнка
20.11.1838 ст.

Сын: Доренских Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Доренских Сергей Матфеевич

Рождение ребёнка
29.08.1840 ст.

Дочь: (Даренских) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Доренских Сергей Матфеевич

Смерть
Неизвестно

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