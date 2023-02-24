Ишимова Акилина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшимова Акилина Антоновна

Ишимова Акилина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1818 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Ишимов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Ишимов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ишимов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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