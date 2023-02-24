Ишимова Акилина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Ишимов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Ишимов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ишимов Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно