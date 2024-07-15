Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна 01.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихин Василий Александрович

Рождение ребёнка
10.07.1976

Сын: Лепихин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лепихин Василий Александрович

Рождение ребёнка
24.10.1978

Дочь: Лепихина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Лепихин Василий Александрович

Рождение ребёнка
09.01.1980

Сын: Лепихин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лепихин Василий Александрович

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