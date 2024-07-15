Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1976
Отец ребёнка: Лепихин Василий Александрович
Рождение ребёнка
24.10.1978
Дочь: Лепихина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Лепихин Василий Александрович
Рождение ребёнка
09.01.1980
Сын: Лепихин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Лепихин Василий Александрович