Лепихин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1976
Мать ребёнка: Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1978
Дочь: Лепихина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1980
Сын: Лепихин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна