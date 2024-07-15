Лепихин Василий Александрович 13.01.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепихин Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1953

Отец: Лепихин Александр Семенович

Мать: Лепихина (Казакова) Зоя Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1976

Сын: Лепихин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1978

Дочь: Лепихина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна

Рождение ребёнка
09.01.1980

Сын: Лепихин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лепихина (Сарапулова) Таисья Васильевна

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