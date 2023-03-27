Краснов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Нина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, секретарь парторганизации
Смерть
1976