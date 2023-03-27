Краснов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Нина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель, секретарь парторганизации
Смерть
1976
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