Серебряков Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения22.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1853
Бракосочетание
27.10.1872
Рождение ребёнка
26.02.1874
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Серебрякова (Максина) Александра Степановна
Рождение ребёнка
06.06.1875
Сын: Серебряков Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Серебрякова (Максина) Александра Степановна
Смерть
Неизвестно