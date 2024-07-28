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Серебряков Тимофей Петрович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1853

Отец: Серебряков Петр Федорович

Мать: Серебрякова (Подьячева) Мария Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.10.1872

Жена: Серебрякова (Максина) Александра Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1874

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Серебрякова (Максина) Александра Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1875

Сын: Серебряков Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Серебрякова (Максина) Александра Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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