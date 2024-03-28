Охремчук (Аксёнова) Вера Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охремчук (Аксёнова) Вера Евдокимовна

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Место рождения

Иркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово

Дата рождения

1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Аксёнов Евдоким Федосович

Мать: Аксёнова Анна Петровна

Иркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охремчук Владимир Иванович

Отец ребёнка: Охремчук Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драчева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Охремчук Иван

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