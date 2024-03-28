Охремчук (Аксёнова) Вера Евдокимовна
Место рожденияИркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово
Дата рождения1902
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Аксёнов Евдоким Федосович
Мать: Аксёнова Анна Петровна
Иркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охремчук Владимир Иванович
Отец ребёнка: Охремчук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драчева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Охремчук Иван