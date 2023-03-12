Черепенина (Бенуа Черепнина) Мария Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бенуа Альберт Николаевич
Мать: Мария Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепнин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Черепнин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Черепнин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно