Черепенина (Бенуа Черепнина) Мария Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепенина (Бенуа Черепнина) Мария Альбертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бенуа Альберт Николаевич

Мать: Мария Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепнин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Черепнин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Черепнин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепнин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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