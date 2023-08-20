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Платонова Лена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1962

Отец: Платонов Александр Васильевич

Мать: Платонова Елизавета Фёдоровна

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