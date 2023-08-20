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Платонова Лена Александровна
Платонова Лена Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1962
Пол
Женский
Отец
Платонов Александр Васильевич
1920 г.р.
Мать
Платонова (Узелкова) Елизавета Фёдоровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1962
Отец:
Платонов Александр Васильевич
Мать:
Платонова Елизавета Фёдоровна
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