Лобанова (Петрик) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Петрик Иван Петрович
Мать: Петрик Юлия Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.05.1938
Дочь: Мукусева Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич
Рождение ребёнка
30.09.1948
Дочь: Морженкова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрягина Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маракина Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1962