Лобанова (Петрик) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Петрик) Надежда Ивановна

Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Петрик Иван Петрович

Мать: Петрик Юлия Дмитриевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.1938

Дочь: Мукусева Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Сын: Лобанов Леонид Семенович

Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1948

Дочь: Морженкова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрягина Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маракина Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Лобанов Семён Порфирьевич

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1962
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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