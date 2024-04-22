Максимова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Максимова Агафья Григорьевна (Васильевна?)
Отец ребёнка: Максимов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
27.04.1800 ст.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Максимова Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Максимов Григорий Алексеевич
Смерть
1803