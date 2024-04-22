Максимова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Анна Васильевна

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Максимова Агафья Григорьевна (Васильевна?)

Отец ребёнка: Максимов Григорий Алексеевич

Бракосочетание
27.04.1800 ст.

Муж: Максимов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Максимова Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Максимов Григорий Алексеевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1803
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