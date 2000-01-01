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Дубовицкий Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубовицкий Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1877

Дочь: Попова Мария Петровна

Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Владимир Петрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балахонова Вера Петровна

Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Михаил Петрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Мирон Петрович

Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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