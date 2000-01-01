Дубовицкий Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубовицкий Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1877
Дочь: Попова Мария Петровна
Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Владимир Петрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балахонова Вера Петровна
Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Михаил Петрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Мирон Петрович
Мать ребёнка: Дубовицкая Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно