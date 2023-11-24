Цыварев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыварев Николай Яковлевич
Мать: Буркова Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчик
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: не указана