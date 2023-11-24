Цыварев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыварев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыварев Николай Яковлевич

Мать: Буркова Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

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