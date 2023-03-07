Кощеева Пелагея Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов
Рождение ребёнка
15.04.1820 ст.
Дочь: Кощеева Александра Иванова
Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов
Рождение ребёнка
01.05.1833 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Ионн Евфимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно