Кощеева Пелагея Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Пелагея Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов

Рождение ребёнка
15.04.1820 ст.

Дочь: Кощеева Александра Иванова

Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов

Рождение ребёнка
01.05.1833 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Ионн Евфимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Ионн Евфимов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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