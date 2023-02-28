Кощеева (Кощеева) Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения15.04.1820 ст.
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
15.04.1820 ст.
Отец: Кощеев Ионн Евфимов
Рождение 15.04.1820 , крещение .04 Имя новорожденного александра дер. Ерёхинская крестьянин иона ефимов кощеев и законная жена нет информации оба православные Восприемник (ца) той же деревни умер крн... Показать все
Бракосочетание
08.06.1845 ст.
8.6.1845 поч. Киселевский отс.солд. Прокопий Иларионов Кощеев православный вторым 55 и дер. Ерёхинской умер.крн Ивана Кощеева д.д. Александра Иванова православная первый 24 Поручители и Поручители
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кощеев Прокопий Иларионов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858