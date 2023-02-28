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Кощеева (Кощеева) Александра Иванова

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.04.1820 ст.

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1820 ст.

Отец: Кощеев Ионн Евфимов

Мать: Кощеева Пелагея Феодорова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 15.04.1820 , крещение .04 Имя новорожденного александра дер. Ерёхинская крестьянин иона ефимов кощеев и законная жена нет информации оба православные Восприемник (ца) той же деревни умер крн... Показать все
Бракосочетание
08.06.1845 ст.

Муж: Кощеев Прокопий Иларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
8.6.1845 поч. Киселевский отс.солд. Прокопий Иларионов Кощеев православный вторым 55 и дер. Ерёхинской умер.крн Ивана Кощеева д.д. Александра Иванова православная первый 24 Поручители и Поручители
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кощеев Исай Прокопьев

Отец ребёнка: Кощеев Прокопий Иларионов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858
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