Гончаров Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.07.1947
Дата смерти27.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947
Рождение ребёнка
17.05.1971
Сын: Гончаров Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Гончарова (Новожилова) Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1975
Дочь: Гончарова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Гончарова (Новожилова) Лидия Михайловна
Смерть
27.04.2011
Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край