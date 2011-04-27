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Гончаров Валерий Михайлович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

25.07.1947

Дата смерти

27.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947

Отец: Гончаров Михаил Федорович

Мать: Гончарова (Брыкова) Татьяна Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.05.1971

Сын: Гончаров Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Гончарова (Новожилова) Лидия Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.08.1975

Дочь: Гончарова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Гончарова (Новожилова) Лидия Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
27.04.2011
Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

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