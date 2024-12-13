Корнилова (Толстая) Софья Дмитриевна
женский, родилась 1801
умерла После 24.09.1860, Рясня, Старицкий муниципальный район, Тверская область
МатьТолстая (Закревская) Елизавета АндреевнаПосле 1760 г.р.
ОтецТолстой Дмитрий Борисович1763 г.р.
Супруги
Корнилов Александр Алексеевич28.04.1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 24.09.1860
Рясня, Старицкий муниципальный район, Тверская область