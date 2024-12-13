Корнилова (Толстая) Софья Дмитриевна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнилова (Толстая) Софья Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1801

умерла После 24.09.1860, Рясня, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Мать
Толстая (Закревская) Елизавета АндреевнаПосле 1760 г.р.
Отец
Толстой Дмитрий Борисович1763 г.р.
Супруги
Корнилов Александр Алексеевич28.04.1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Толстой Дмитрий Борисович

Мать: Толстая (Закревская) Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Александр Алексеевич

Смерть
После 24.09.1860
Рясня, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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