Еликов Василий Казак Р.Болотинского Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еликова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
18.11.1774
Сын: Еликов Александр Васильев
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Яков Первушин
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Еликова) Лукерья Васильева
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
14.09.1780
Дочь: (Еликова) Софья Васильева
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
12.03.1783
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Еликов Иван Васильев
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: (Еликова) Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова
Смерть
Неизвестно