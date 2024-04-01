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Еликов Василий Казак Р.Болотинского Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Еликов Никита Отст. Д. Кривооозерной Ефимов

Мать: Еликова Авдотья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еликова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Еликов Максим Васильев

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
18.11.1774

Сын: Еликов Александр Васильев

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Яков Первушин
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Еликова) Лукерья Васильева

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
14.09.1780

Дочь: (Еликова) Софья Васильева

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
12.03.1783

Сын: Еликов Никифор Васильев

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Еликов Иван Васильев

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: (Еликова) Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Еликов Семен Васильев

Мать ребёнка: Еликова Ненила Семенова

Смерть
Неизвестно

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