Карпухина Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

06.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.05.1874

Сын: Карпухин Трофим Спиридонович

Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Марья Спиридоновна

Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
20.10.1879

Сын: Карпухин Терентий Спиридонович

Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Карпухин Лаврентий Спиридонович

Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1883

Сын: Карпухин Иоанн Спиридонович

Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.12.1892

Сын: Карпухин Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.01.1893
Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: при родах
Рождение ребёнка
1893

Сын: Карпухин Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
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