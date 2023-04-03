Карпухина Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти06.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 15.05.1874
Сын: Карпухин Трофим Спиридонович
Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Марья Спиридоновна
Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1879
Сын: Карпухин Терентий Спиридонович
Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Карпухин Лаврентий Спиридонович
Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1883
Сын: Карпухин Иоанн Спиридонович
Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1892
Сын: Карпухин Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович
Смерть
06.01.1893
Причина смерти: при родах
Рождение ребёнка
1893
Сын: Карпухин Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Карпухин Спиридон Петрович