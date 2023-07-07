Игдисанов Нурзиан Ахметхатипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанов Нурзиан Ахметхатипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Ахметхатип Минхайдарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Даниял Нурзианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илхамия Нурзиановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнариса Нурзиановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Шамиль Нурзианович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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