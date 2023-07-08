Горемыкин Федор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошикова Анна Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Федора Дементьевича Горемыкина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горемыкина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Горемыкин Ефрем Федорович
Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Горемыкин Трофим Федорович
Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1801 или 1803
Сын: Горемыкин Демид Федорович
Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 02.08.1812
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно