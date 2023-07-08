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Горемыкин Федор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошикова Анна Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Федора Дементьевича Горемыкина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Горемыкин Ефрем Федорович

Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Горемыкин Трофим Федорович

Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
1801 или 1803

Сын: Горемыкин Демид Федорович

Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 02.08.1812

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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