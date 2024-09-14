Чугунов Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Чугунова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Дочь: Чугунова Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Сын: Чугунов Стефан Александрович
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Дочь: Чугунова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Сын: Чугунов Федор Александрович
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Сын: Чугунов Иван Александрович
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Дочь: Чугунова Мария Александровна
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Сын: Чугунов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна
Дочь: Чугунова Александра Александровна
Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна