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Чугунов Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1880 ст.

Жена: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1881

Дочь: Чугунова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чугунова Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1886 ст.

Сын: Чугунов Стефан Александрович

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1889 ст.

Дочь: Чугунова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Сын: Чугунов Федор Александрович

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1895 ст.

Сын: Чугунов Иван Александрович

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1899 ст.

Дочь: Чугунова Мария Александровна

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.

Сын: Чугунов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.

Дочь: Чугунова Александра Александровна

Мать ребёнка: Бибакова Евдокия Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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