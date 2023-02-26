Варвара Максимова
Место рожденияд.Горчаково Калужского уезда
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Горчаково Калужского уезда
Рождение ребёнка
15.05.1793
Сын: Никита Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней Фёдоров
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1795
Сын: Яков Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней Фёдоров
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно