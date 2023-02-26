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Варвара Максимова

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Место рождения

д.Горчаково Калужского уезда

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Горчаково Калужского уезда
Рождение ребёнка
15.05.1793

Сын: Никита Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней Фёдоров

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1795

Сын: Яков Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней Фёдоров

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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