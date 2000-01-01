Меркушев Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Егор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Меркушев Степан Петрович

Мать: не указана

Смерть
После 1795
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