Николаев Дмитрий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.2000
Дочь: Николаева Арианна Дмитриевна
Мать ребёнка: Николаева (Ширяева) Антонина Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.05.2008
Сын: Николаев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Николаева (Ширяева) Антонина Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.12.2009
Дочь: Николаева Виталина Дмитриевна
Мать ребёнка: Николаева (Ширяева) Антонина Тимофеевна