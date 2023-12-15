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Николаев Дмитрий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Ширяева) Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.11.2000

Дочь: Николаева Арианна Дмитриевна

Мать ребёнка: Николаева (Ширяева) Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.05.2008

Сын: Николаев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Николаева (Ширяева) Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.12.2009

Дочь: Николаева Виталина Дмитриевна

Мать ребёнка: Николаева (Ширяева) Антонина Тимофеевна

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