Панков Казьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панков Казьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Константин Казмич

Мать ребёнка: не указана

Неверово, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Павел Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Неверово, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Иван Казьмич

Мать ребёнка: не указана

Неверово, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно

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