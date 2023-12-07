Богомолов Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Петр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Мунгалова) Анна Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Богомолов Николай Петрович

Мать ребёнка: Богомолова (Мунгалова) Анна Гавриловна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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