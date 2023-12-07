Богомолов Петр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Богомолов Николай Петрович
Мать ребёнка: Богомолова (Мунгалова) Анна Гавриловна
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно