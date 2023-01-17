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Чередов Семён Васильевич

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Место рождения

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Чередов Василий Григорьевич

Мать: не указана

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чередов Роман Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Мелания Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Чередова Мелания Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мелания Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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