Чередов Семён Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Чередов Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Чередова Мелания Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Чередова Мелания Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно