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Дятлович Викентий Викентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1912

Дата смерти

12.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серпейко Мария Викентьевна

Мать ребёнка: Дятлович Софья Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заблодская Янина Викентьевна

Мать ребёнка: Дятлович Софья Иосифовна

Рождение ребёнка
03.02.1953

Сын: Дятлович Эдвард Викентьевич

Мать ребёнка: Дятлович Софья Иосифовна

Смерть
12.09.1987

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