Дятлович Викентий Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1912
Дата смерти12.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серпейко Мария Викентьевна
Мать ребёнка: Дятлович Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заблодская Янина Викентьевна
Мать ребёнка: Дятлович Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
03.02.1953
Сын: Дятлович Эдвард Викентьевич
Мать ребёнка: Дятлович Софья Иосифовна
Смерть
12.09.1987