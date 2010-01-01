Ногин Феодосий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1923
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Никуличева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Макарцева Татьяна Феодосьевна
Мать ребёнка: Никуличева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никуличева Анна Ивановна
Смерть
1987