Ногин Феодосий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногин Феодосий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1923

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Никуличева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Макарцева Татьяна Феодосьевна

Мать ребёнка: Никуличева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Анна Ивановна

Смерть
1987
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