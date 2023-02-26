Герасина Устинья Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасина Устинья Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1904

Сын: Герасин Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Герасин Яков Максимов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1911

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Герасин Яков Максимов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасин Яков Максимов

Смерть
Неизвестно
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