Герасина Устинья Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1904
Отец ребёнка: Герасин Яков Максимов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1911
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Герасин Яков Максимов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно