Шапкина Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 или 1788
Дата смерти25.01.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 25.03.1812
Отец ребёнка: Шапкин Арефий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 08.03.1814
Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Шапкин Арефий Емельянович
Рождение ребёнка
1819 или 1822
Отец ребёнка: Шапкин Арефий Емельянович
Смерть
25.01.1845