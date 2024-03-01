Шапкина Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 или 1788

Дата смерти

25.01.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1786 или 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Арефий Емельянович

Рождение ребёнка
Около 25.03.1812

Сын: Шапкин Ефим Арефьевич

Отец ребёнка: Шапкин Арефий Емельянович

Рождение ребёнка
Около 08.03.1814

Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Шапкин Арефий Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819 или 1822

Сын: Шапкин Роман Арефьевич

Отец ребёнка: Шапкин Арефий Емельянович

Смерть
25.01.1845
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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