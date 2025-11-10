Ди Ногера Елена Аврора 22.05.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Ди Ногера Елена Аврора

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.05.1898, Турин

умерла 12.10.1967

Мать
Ди Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна02.11.1873 г.р.
Отец
Ди Ногера Николло Джованни Мария15.06.1875 г.р.
Супруги
Тиссо Гастон Жозеф12.12.1891 г.р.
Дети
Тиссо Александр1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1898

Отец: Ди Ногера Николло Джованни Мария

Мать: Ди Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиссо Гастон Жозеф

Рождение ребёнка
1956

Сын: Тиссо Александр

Отец ребёнка: Тиссо Гастон Жозеф

Смерть
12.10.1967

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