Ди Ногера Елена Аврора
женский, родилась 22.05.1898, Турин
умерла 12.10.1967
МатьДи Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна02.11.1873 г.р.
ОтецДи Ногера Николло Джованни Мария15.06.1875 г.р.
Супруги
Тиссо Гастон Жозеф12.12.1891 г.р.
Дети
Тиссо Александр1956 г.р.
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Рождение
22.05.1898
Отец: Ди Ногера Николло Джованни Мария
Мать: Ди Ногера (Демидова Сан-Донато) Аврора (Аверия) Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиссо Гастон Жозеф
Рождение ребёнка
1956
Сын: Тиссо Александр
Отец ребёнка: Тиссо Гастон Жозеф
Смерть
12.10.1967