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Шалухина Наталья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Шалухин Иван Артёмович

Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: (Шалухина) Татьяна Артёмовна

Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: (Шалухина) Федосья Артёмовна

Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Шалухин Иларион Артёмович

Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: (Шалухина) Прасковья Артёмовна

Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: (Шалухина) Афимия Артёмовна

Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Рождение ребёнка
С 1788 по 1789 ст.

Сын: Шалухин Максим Артёмович

Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович

Смерть
Неизвестно

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