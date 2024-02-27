Шалухина Наталья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: (Шалухина) Татьяна Артёмовна
Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: (Шалухина) Федосья Артёмовна
Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Шалухин Иларион Артёмович
Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: (Шалухина) Прасковья Артёмовна
Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: (Шалухина) Афимия Артёмовна
Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович
Рождение ребёнка
С 1788 по 1789 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Артём (Артемий) Иванович
Смерть
Неизвестно