Киселева (Маслова) Дарья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Маслова) Дарья Филипповна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1869

Дата смерти

После 15.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1869

Отец: Клюкин-Крутов-Терешин-Терентьев-Маслов Филипп Ефимович

Мать: Клюкина-Терешина-Маслова Прасковья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.03.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1890

Муж: Киселев Василий Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1891

Дочь: Налейкина (Киселева) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: (Киселева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1896

Дочь: (Киселева) Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1899

Дочь: (Киселева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1901

Сын: Киселев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Киселев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1906

Дочь: Дьячкова (Киселева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1908

Дочь: (Киселева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1909

Дочь: (Киселева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Сын: Киселев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 15.04.1913

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