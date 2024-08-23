Киселева (Маслова) Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рождения17.03.1869
Дата смертиПосле 15.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Клюкин-Крутов-Терешин-Терентьев-Маслов Филипп Ефимович
Дочь: Налейкина (Киселева) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Дочь: (Киселева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Дочь: (Киселева) Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Дочь: (Киселева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Сын: Киселев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Дочь: Дьячкова (Киселева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Дочь: (Киселева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Дочь: (Киселева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович
Отец ребёнка: Киселев Василий Иванович