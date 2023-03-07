Сиряев Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сиряев Палладий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сиряева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сульдина Гликерия Сиряева
Мать ребёнка: Сиряева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
30.07.1872
Сын: Сиряев Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: Сиряева Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиряева Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно