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Сиряев Тимофей Васильевич

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сиряев Палладий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сиряева Анна Семеновна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сульдина Гликерия Сиряева

Мать ребёнка: Сиряева Анна Семеновна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1872

Сын: Сиряев Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: Сиряева Анна Семеновна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиряева Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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