Сиряева Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сиряев Палладий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сиряев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сульдина Гликерия Сиряева
Отец ребёнка: Сиряев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1872
Сын: Сиряев Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Сиряев Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно