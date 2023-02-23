Сиряева Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиряева Анна Семеновна

Сиряева Анна Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сиряев Палладий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сиряев Тимофей Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сульдина Гликерия Сиряева

Отец ребёнка: Сиряев Тимофей Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1872

Сын: Сиряев Емельян Тимофеевич

Отец ребёнка: Сиряев Тимофей Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиряев Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close