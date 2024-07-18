Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгриппина

Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошарный Назар Онисифорович

Отец ребёнка: Кошарный Онисифор Семенович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошарный Онисифор Семенович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кошарный Ульян Онисифорович

Отец ребёнка: Кошарный Онисифор Семенович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кошарная Марфа Онисифоровна

Отец ребёнка: Кошарный Онисифор Семенович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.