Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошарный Назар Онисифорович
Отец ребёнка: Кошарный Онисифор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кошарный Ульян Онисифорович
Отец ребёнка: Кошарный Онисифор Семенович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кошарная Марфа Онисифоровна
Отец ребёнка: Кошарный Онисифор Семенович
Смерть
Неизвестно