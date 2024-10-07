Демина (Захарова) Матрёна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1884
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1884
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.04.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
16.06.1902
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: (Демина) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: (Демина) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.01.1909
Дочь: Сорокина (Демина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.02.1911
Дочь: (Демина) Агафья Павловна
Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: (Демина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: (Демина) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
08.03.1918
Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно