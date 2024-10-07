Демина (Захарова) Матрёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Захарова) Матрёна Сергеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.04.1884

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1884

Отец: Захаров Сергей Фёдорович

Мать: Захарова Агриппина Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.04.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
16.06.1902

Муж: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: (Демина) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1906

Дочь: (Демина) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1909

Дочь: Сорокина (Демина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1911

Дочь: (Демина) Агафья Павловна

Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: (Демина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: (Демина) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1918

Сын: Демин Николай Павлович

Отец ребёнка: Демин Павел Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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