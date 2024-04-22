Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения04.08.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1808
Отец: Михаил Лукин
Мать: Матрона Михайлова
МК-1808 У кого кто родился 04/06.08.1808 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина жена Матрона Михайлова родила дочь Евдокию, которая омолитвована и к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно