Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.08.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1808

Отец: Михаил Лукин

Мать: Матрона Михайлова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 04/06.08.1808 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Михаила Лукина жена Матрона Михайлова родила дочь Евдокию, которая омолитвована и к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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