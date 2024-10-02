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Лаврушкин Петр Иванович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Степанович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1870

Жена: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лаврушкина) Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Лаврушкин Семен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лаврушкин Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Лаврушкина) Феона (Ксения) Петровна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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