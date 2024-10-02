Лаврушкин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Жена: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лаврушкина) Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лаврушкин Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Лаврушкина) Феона (Ксения) Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно