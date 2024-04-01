Суслов Агапит Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1729
Отец: Суслов Дмитрий Ермолаев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, д. бобровки, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Шевелева (Суслова) Анна Агапитова
Мать ребёнка: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Суслов Наум Агапитов
Мать ребёнка: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Соколова (Суслова) Матрона Агапитова
Мать ребёнка: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1769
Смерть
Неизвестно