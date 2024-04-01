Суслов Агапит Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Агапит Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Суслов Дмитрий Ермолаев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова

Краснослободского дистрикта, д. бобровки, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Шевелева (Суслова) Анна Агапитова

Мать ребёнка: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Суслов Наум Агапитов

Мать ребёнка: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Соколова (Суслова) Матрона Агапитова

Мать ребёнка: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Суслов Василий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Агапитов

Мать ребёнка: Суслова (Зырянова) Ульяна Осипова

Смерть
Неизвестно

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