(Ванюрхина) Акилина Михаилова
Место рождения
Дата рождения01.06.1886 ст.
Дата смерти19.08.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1886 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная его жена Мария Абрамиевна,оба православные
Крещение
02.06.1886 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Павлов Ермолаев и той же деревни крестьянская девица Акилина Филимоновна Абрамиева
Смерть
19.08.1886 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова дочь Акиллина (3 мес.).