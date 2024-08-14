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(Ванюрхина) Акилина Михаилова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.06.1886 ст.

Дата смерти

19.08.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1886 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная его жена Мария Абрамиевна,оба православные
Крещение
02.06.1886 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Павлов Ермолаев и той же деревни крестьянская девица Акилина Филимоновна Абрамиева
Смерть
19.08.1886 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова дочь Акиллина (3 мес.).

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