Гераскина Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераскина Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гераськин Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гераськин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гераськин Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович

Белово, Беловский, Кемеровская область
д. Рямовая
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гераськин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович

Смерть
Неизвестно
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