Гераскина Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гераськин Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гераськин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гераськин Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович
Белово, Беловский, Кемеровская область
д. Рямовая
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гераськин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Гераськин Николай Харитонович
Смерть
Неизвестно