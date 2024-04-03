Гусев Ххх Николай Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1959
Дата смерти01.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1959
Отец: Гусев Валентин Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1987
Дочь: (Гусева) Марина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.1991
Похороны
Неизвестно
Ивановское клдб.