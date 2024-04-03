Гусев Ххх Николай Валентинович 29.10.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Ххх Николай Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1959

Дата смерти

01.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1959

Отец: Гусев Валентин Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1987

Дочь: (Гусева) Марина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.1991
Похороны
Неизвестно
Ивановское клдб.

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